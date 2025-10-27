Школьники Реутова познакомились с работой коммунальных служб

В Реутове состоялась познавательная экскурсия для школьников. В рамках акции «Первые за чистое Подмосковье» ребята посетили МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление», расположенное по адресу: улица Молодежная, дом 7, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Целью визита стало знакомство подрастающего поколения с организацией работы одной из ключевых городских служб, отвечающей за чистоту и благоустройство. Мероприятие призвано показать, как устроена работа коммунального хозяйства изнутри. Важно, чтобы жители, и в особенности молодежь, понимали, насколько сложен и важен этот ежедневный труд.

Подобные инициативы демонстрируют, что городские службы находятся в постоянной готовности к выполнению своих задач, будь то ежедневная уборка или работа в сложных погодных условиях. Знакомство с профессией на практике, а также возможность увидеть современную технику и пообщаться с сотрудниками могут стать стимулом для будущих выпускников связать свою карьеру со сферой ЖКХ. Данное направление активно развивается, предлагая стабильную и важную для города работу.

В ходе экскурсии ребятам продемонстрировали специализированную технику, которая используется для уборки городских территорий. Школьники с большим интересом осматривали машины, а самые смелые смогли посидеть за рулем трактора, КАМАЗа и компактной уборочной машины. По словам участников экскурсии, такой опыт помогает лучше понять процесс поддержания чистоты на улицах. Ученики отметили, что было очень интересно увидеть спецтехнику вблизи.

По мнению молодежи, подобные экскурсии помогают не только осознать важность труда работников коммунальных служб, но и дают возможность «примерить» на себя профессию, что особенно ценно при будущем выборе жизненного пути.

