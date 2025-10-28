Школьники Раменского изучили работу коммунальных служб

В Раменском учащиеся школы № 9 в рамках программы посетили МБУ «Содержание и благоустройство», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для них провели интересную и познавательную экскурсию, рассказали о подготовке коммунальных служб к зимнему сезону, а также продемонстрировали специализированную технику, с помощью которой поддерживают порядок и чистоту на улицах своего родного города.

Подростков познакомили с различными профессиями, связанными с работой городского коммунального предприятия.

Организаторы отмечают, что такие экскурсии помогают школьникам понять принципы функционирования городского хозяйства и формируют ответственное отношение к общественным пространствам.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.