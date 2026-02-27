Школьники Пушкинского округа посетили технопарк во Фрязине

Делегации школ из Пушкино и Красноармейска 24 февраля побывали в технопарке «Исток — РТУ МИРЭА» во Фрязине, где приняли участие в мастер-классах и познакомились с современными технологиями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся образовательного комплекса № 1 из Пушкино изучили основы радиотехники. Им рассказали, как устроены электронные схемы, продемонстрировали работу реальных устройств. Также школьники посетили компьютерный класс и попробовали себя в программировании.

Ученики центра образования № 1 из Красноармейска побывали в научной лаборатории технопарка. Они познакомились с современным оборудованием и самостоятельно провели химические опыты под руководством специалистов.

Эксперты технопарка поделились с ребятами практическим опытом и рассказали о востребованных инженерных и технических специальностях. Старшеклассникам напомнили, что участие в профильных олимпиадах и конкурсах дает дополнительные возможности при поступлении в ведущие вузы страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.