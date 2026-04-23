Школьники Подмосковья завоевали 39 наград НТО в 2026 году

В одиннадцатом сезоне НТО участвовали 226 тыс. школьников и студентов из России и зарубежных стран. Дипломы получили 463 ученика 8–11 классов и 80 студентов из 59 регионов России и Казахстана. Подмосковье вошло в число лидеров по количеству наград: 11 человек стали победителями, еще 28 — призерами.

Марафон финалов длился три месяца и прошел на площадках 24 ведущих вузов и технологических компаний в 11 городах страны. В заключительном этапе приняли участие более 2100 человек. Конкурсанты решали практико-ориентированные задачи: автоматизировали циклы горнодобывающих предприятий, создавали комплексы из беспилотников и манипуляторов для ликвидации последствий землетрясений, разрабатывали системы анализа космических снимков при природных катастрофах, программировали «цифровых поводырей» и проектировали системы жизнеобеспечения для сити-ферм.

Победители и призеры получат образовательные льготы — 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету или зачисление в вуз без вступительных испытаний. Подготовка к двенадцатому сезону уже началась: в конце августа 2026 года проектный офис олимпиады представит новые профили, открыта предварительная регистрация. Олимпиада проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.