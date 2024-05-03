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Школьники Подмосковья завоевали 32 диплома на олимпиаде по английскому языку

Учащиеся из Московской области стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Торжественное открытие олимпиады состоялось в гимназии им. Примакова, там же прошли и финальные испытания.

Сборная Подмосковья завоевала 32 диплома, 4 из которых — победные. Победителями заключительного этапа ВсОШ по английскому языку стали учащиеся из Одинцова и Протвина. А ребята из Воскресенка, Подольска, Люберец, Долгопрудного, Щелкова, Сергиева Посада, Одинцова, Жуковского, а также Раменского и Дмитровского городских округов стали обладателями призовых дипломов.

Все участники заключительного этапа из Московской области получат денежные призы. Победителям полагается выплата в размере 500 тыс. рублей, призерам — по 300 тыс. рублей. Остальные участники получат по 100 тыс. рублей.

По итогам всех заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников на счету Подмосковной сборной 441 диплом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.