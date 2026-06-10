Школьники Подмосковья взяли медали на Всероссийской спартакиаде

Подмосковные школьники с ОВЗ и инвалидностью завоевали призовые места на Всероссийской спартакиаде школьных спортивных клубов, которая проходит с 28 мая по 17 июня в детском центре «Смена», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В детском центре «Смена» проходит Всероссийская спартакиада школьных спортивных клубов 2025/2026 учебного года. В соревнованиях участвуют обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды из разных регионов России, в том числе из Подмосковья.

Школьный спортивный клуб «Старт» школы №19 городского округа Коломна одержал победу в соревнованиях по шашкам. В общекомандном первенстве команда заняла третье место.

ШСК «Олимп» школы №9 городского округа Егорьевск стал бронзовым призером по шашкам и победил в соревнованиях по легкой атлетике. В общекомандном зачете егорьевская команда заняла второе место.

Программа спартакиады включает легкую атлетику, настольный теннис, спортивное многоборье, мини-футбол, шашки и спортивное ориентирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.