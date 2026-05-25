Школьники Подмосковья выступили на авиамодельных соревнованиях в Жуковском

Соревнования по авиамоделированию в классе кордовых моделей прошли 23 и 24 мая в Жуковском городском округе. Участники показали мастерство пилотирования и высокий уровень подготовки, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В состязаниях приняли участие школьники из разных округов Подмосковья. Они продемонстрировали навыки конструирования и управления моделями, а также спортивную выдержку. Турнир направлен на развитие технического творчества, инженерного мышления и интереса к авиамодельному спорту среди молодежи.

«Авиамодельный спорт помогает школьникам осваивать основы конструирования и проектирования. Соревнования такого уровня стимулируют интерес к техническим дисциплинам и способствуют выбору будущей профессии», — отметили организаторы конкурса.

В младшей возрастной группе победила команда «Интеграл» из Химок. Второе место заняла команда школы №4 из Солнечногорска, третье — команда центра детского творчества из Подольска.

В старшей группе первое место завоевала команда Центра детского творчества из Подольска. Серебро получила команда школы №4 из Солнечногорска, бронзу — команда «Ровесник» из Подольска. Соревнования прошли при поддержке министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.