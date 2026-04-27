Школьники Подмосковья встретились с Чепурченко и Барановской

Школьники из Дмитрова и Серебряных Прудов встретились с актером Вячеславом Чепурченко и телеведущей Юлией Барановской за активность в проекте «Чтецкие программы». Открытые диалоги прошли 23 и 24 апреля в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Литературные клубы двух школ региона по итогам марта вошли в топ-30 самых активных участников проекта Российского общества «Знание» и получили возможность пообщаться с известными спикерами.

23 апреля в Инженерной школе Дмитрова Вячеслав Чепурченко рассказал о своем пути в профессии — от выбора актерского дела до работы на съемочных площадках. Участники мастер-класса по выразительному чтению представили отрывки из рассказов Николая Носова «Мишкина каша» и «Фантазеры», после чего получили советы от артиста. Он подчеркнул, что к делу важно относиться с уважением и любовью — это помогает добиться успеха.

24 апреля в Серебряно-Прудской школе имени В. И. Чуйкова прошел диалог с Юлией Барановской. Телеведущая отметила, что литература формирует личность и помогает ориентироваться в информационном потоке.

«Если вы прочитали что-то — расскажите об этом в социальных сетях. Не просто листайте ленту, а поделитесь, что дала вам эта книга», — посоветовала она.

На мастер-классе школьники прочитали стихотворение Афанасия Фета «Шепот, легкое дыхание» и отрывки из повести Василя Быкова «Сотников». В завершение встречи Барановская назвала книгу инструментом, который помогает лучше понимать людей и выстраивать общение.

Проект «Чтецкие программы» запущен в 2025 году по поручению президента России. В 2026 году для победителей рейтинга запланировано более 200 встреч со спикерами, онлайн-трансляции и литературные викторины.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.