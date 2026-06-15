Школьники Подмосковья стали призерами конкурса «Подрост»

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Школьники из Клина и Пушкинского округа заняли призовые места на Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост», итоги которого подвели 11 июня. В финале участвовала 121 работа из 46 регионов России, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Второе место в номинации «Проектная природоохранная деятельность» занял Максим Власов из школьного лесничества «Новолесье» клинского филиала ГАУ МО «Мособллес». Он представил проект «Создание алгоритма работы школьного лесничества по предотвращению вспышек численности короеда-типографа», посвященный защите лесов Подмосковья от опасного вредителя.

В работе показано, что школьные лесничества могут не только изучать природу, но и помогать специалистам в профилактике и защите лесных экосистем.

Жюри также отметило исследование Алисы Козловой из школьного лесничества «Лесные защитники» Софринского общеобразовательного комплекса городского округа Пушкинский. Ее работа посвящена влиянию рубок ухода на формирование сосновых насаждений в Московском учебно-опытном филиале ГАУ МО «Мособллес» и получила высокую оценку за практическую значимость.

Финальный этап конкурса прошел в июне. Подмосковные школьники вошли в число лучших участников и подтвердили высокий уровень подготовки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.