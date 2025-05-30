Школьники Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса «Знаешь? Научи!»
Фото - © Министерство образования МО
29 мая в музее «АТОМ» на ВДНХ прошла торжественная церемония награждения победителей IV сезона Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Конкурс проводится в рамках Десятилетия науки и технологий по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на популяризацию науки и технологий среди детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Школьники со всей страны присылали видеоролики, в которых просто и увлекательно рассказывали о сложных научных явлениях. Работы оценивало профессиональное жюри — ведущие ученые, представители научного бизнеса и популяризаторы науки.
«Конкурс «Знаешь? Научи!» — это не просто соревнование, а настоящая платформа для раскрытия юных талантов. Такие проекты помогают детям поверить в себя, вдохновляют их на исследование мира и делают науку доступной и живой», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
В числе победителей — школьники из Подмосковья, завоевавшие призовые места в трех номинациях и разных возрастных категориях:
Номинация «Электродвижение»:
- Серафима Грищенко (г. Жуковский) — 2 место, начальная школа, видео «Электромобиль»;
- Максим Запара (г. Краснознаменск) — 1 место, средняя школа, видео о левитирующем поезде на электромагнитной подушке;
- Полина Комарова (г. Коломна) — 2 место, средняя школа, видео «Чистая энергия будущего»;
Номинация «Авиация будущего»:
- Софья Воропай (г. Дубна) — 1 место, начальная школа, видео «Что общего между северным сиянием и электромотором?»
- Варвара Левченко (г. Балашиха) — 3 место, начальная школа, видео «Авиация будущего на примере мифов и сказок»
- Алиса Ким (г. Королев) — 2 место, средняя школа, видео «Полет самолета с трех точек зрения»
Номинация «Дыхание — жизнь»:
- Мария Миленина (г. Ступино) — 3 место, начальная школа, видео «Как и чем мы дышим?»
- Кроме того, жюри отметило «Лицей Протвино» как самую активную школу, которая использует сервис Сферум для популяризации науки.
Четвертый сезон конкурса стартовал в декабре 2024 года. Всего было определено 15 победителей и 30 призеров.
Конкурс объединил более 2 тыс. участников из России и Республики Беларусь и впервые вышел на международный уровень.
Работы размещались на научно-просветительской платформе «Атомариум» и охватывали широкий спектр тем — от физики и биологии до устойчивого развития и новых технологий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.