Школьники Подмосковья стали победителями Азиатской физической олимпиады

По итогам Азиатской физической олимпиады, которая в этом году проходила в Малайзии, медалистами стали 6 школьников из Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном. Медали получили все учащиеся региона, которые принимали участие в олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Золотые медали получили Егор Потапов, Александр Анисимов, Даниил Гаврилов и Иван Лихоконь. А Андрей Бахвалов и Максим Быстров стали серебряными медалистами.

К олимпиаде школьники готовились на учебно-тренировочных сборах, которые прошли на базе МФТИ.

В олимпиаде принимали участие 28 команд из 27 стран мира. Еще одно золото и одно серебро принесли команде школьники из Москвы. Всего на счету сборной России 5 золотых и 3 серебряных медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.