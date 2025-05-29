Школьники Подмосковья сдали ОГЭ по географии, истории, физике и химии

29 мая в Московской области в рамках основного периода основного государственного экзамена (ОГЭ) прошли экзамены по географии, истории, физике и химии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всего на сдачу экзаменов было зарегистрировано 51 312 девятиклассников. На ОГЭ по географии зарегистрировано 37 217 участников, по истории — 2 709, по физике — 6 963, по химии — 4 423.

«Экзамены прошли в штатном режиме. Все 492 пункта проведения были оборудованы системами видеонаблюдения и средствами подавления сигналов мобильной связи. За соблюдением порядка следили 893 общественных наблюдателя», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Продолжительность экзаменов составила порядка трех часов: 150 минут — для географии, 180 минут — для истории, физики и химии.

В ведомстве отметили, что свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 июня. Для тех, кто не смог принять участие в основной день, предусмотрены резервные даты — 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля.

Следующий экзамен в рамках основного периода ОГЭ состоится 3 июня — девятиклассники сдадут математику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.