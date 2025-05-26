Школьники Подмосковья сдали ОГЭ по биологии, информатике, обществознанию и химии

В понедельник в основной период основного государственного экзамена в Московской области среди девятиклассников прошли экзамены по биологии, информатике, обществознанию и химии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На ОГЭ по биологии было зарегистрировано 15 667 тыс. участников, по информатике — 20 496 тыс. участников, по обществознанию — 32 642 тыс. участников и по химии — 3 334 тыс. участников. Всего зарегистрировано 72129 тыс. человек.

Экзамены прошли в 550 пунктах проведения, оснащенных системами видеонаблюдения и средствами подавления сигналов мобильной связи. За ходом проведения ОГЭ следили 1 127 общественных наблюдателей.

Продолжительность экзаменов составила около 3 часов: биология, информатика — 2 часа 30 минут (150 минут), обществознание и химия — 3 часа (180 минут).

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 10 июня. Для тех, кто не смог сдать экзамены в основной день, предусмотрены резервные даты — 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля.

Следующие экзамены в рамках основного периода ОГЭ пройдут 29 мая — девятиклассники сдадут географию, историю, физику и химию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.