Школьники Подмосковья с 28 сентября изучат ИИ и 3D на «Уроке цифры»

Школьники Подмосковья смогут пройти первый в новом сезоне «Урок цифры» с 28 сентября по 25 октября 2026 года. Занятие посвятят искусственному интеллекту и 3D-технологиям, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На уроке школьники узнают об основах 3D-печати и 3D-моделирования, а также о роли искусственного интеллекта в этих процессах. В игровом тренажере участники откроют собственную 3D-студию и создадут объекты для школьного фестиваля.

Материалы рассчитаны на три возрастные группы: 1–4, 5–9 и 10–11 классы. Пройти урок можно в школе или дома, а по его итогам получить сертификат. Тренажер доступен на платформе «Урока цифры».

Партнером урока и разработчиком материалов выступил благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды Sber AI. Проект реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.