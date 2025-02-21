Школьники Подмосковья проверили знания об истории Великой Отечественной войны

В стенах центра центра образования № 8 прошла муниципальная конкурсная игровая программа «Наследие», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие восьмиклассники из 23 общеобразовательных учреждений Богородского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участникам предстояло пройти испытания в семи конкурсах, направленных на углубление знаний о ключевых событиях Великой Отечественной войны, уважение к историческому наследию нашей страны. В вопросах конкурса были затронуты страницы блокады Ленинграда, городов-героев, подвигов героев войны. Ярким и эмоциональным моментом программы стали фрагменты документальной хроники военных лет.

По итогам конкурсной программы «Наследие» места распределились следующим образом:

1 место: центры образования № 5 и № 10.

2 место: центры образования № 2, № 9 и № 45.

3 место: центры образования № 3, «Богородский», № 30, ЧОУ «Православная гимназия».

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.