Школьники Подмосковья приняли участие в конкурсе плакатов «Память навсегда»

Под руководством советника по воспитанию А. Д. Анисимовой, учителя начальных классов Д. О. Воропаевой и учителя истории М. В. Ткаченко в МОУ Запрудненская СОШ № 1 Талдомского округа прошел школьный творческий конкурс плакатов «Память навсегда», приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа.

Обучающиеся 1-9 классов поучаствовали в создании плакатов в различных техниках.

Конкурсные работы были разделены на две номинации:

индивидуальная работа;

коллективная работа.

Основной задачей конкурса плакатов «Память навсегда» является развитие и укрепление любви детей и подростков к Родине, гордость за великое прошлое России, формирование чувства патриотизма, а также выявление и поддержка талантливых детей.

Ребята, занявшие почетные места, были награждены на торжественной общешкольной линейке. Они получили грамоты и подарки. Плакатами участников был украшен холл первого этажа школы.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.