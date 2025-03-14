Школьники Подмосковья представили проекты ученым лазерного центра

В ИПЛИТ РАН состоялась 21 научно-практическая конференция «Преемственность поколений». По многолетней традиции ученики шатурских школ встретились с учеными центра. Ребятам рассказали о деятельности института. Сегодня изделия лазерного центра успешно применяют в медицине, строительстве, электронике, сообщает пресс-служба администрации округа.

Экскурсия продолжилась в лабораториях института. Здесь школьников познакомили с новейшими достижениями науки. Большая часть лекции была посвящена развитию аддитивных технологий.

По традиции в круглом зале на суд ученых учащиеся представили свои научные работы. Темы докладов — от космических, агро- и биотехнологий до искусственного интеллекта.

Ученица 10 класса шатурской школы № 1 Мария Лактионова планирует связать жизнь с наукой. Ее проект был посвящен медицине.

Самый юный участник конференции — семиклассник из четвертой школы Родион Смирнов мечтает стать ученым. А пока вместе с учителем информатики Еленой Цикиной в компьютерной программе изобрел алгоритм выхода из лабиринта.

«Такие алгоритмы помогают людям в различных сферах. Например, на производственных конвейерах, супермаркетах и заводах», — рассказал Родион.

Ранее президент страны одобрил идею создания в Шатуре центра аддитивных технологий. Одна из задач сегодняшнего дня — готовить молодых ученых со школьной скамьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.