Школьники Подмосковья посетили предприятие по производству лапши и пюре

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» в городском округе Серпухов, занимающаяся выпуском лапши и пюре быстрого приготовления, в «День добрых дел» провела для учащихся школы № 19 из Серпухова и школы-клуба «Династия» из Истры увлекательную экскурсию по предприятию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Ребятам показали весь процесс производства традиционных макарон, лапши и картофельного пюре быстрого приготовления. Перед тем, как зайти в производственные помещения был проведен инструктаж по технике безопасности, а по завершению экскурсии всем вручили подарочные наборы продукции предприятия.

Также компания организует экскурсии для студентов профильных колледжей, в рамках которых специалисты знакомят будущих выпускников с предприятием и перспективой дальнейшего трудоустройства.

Сейчас подмосковный производитель поставляет свою продукцию в Мексику и планирует дальнейшее расширение экспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.