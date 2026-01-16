Школьники Подмосковья посетили губернаторскую Рождественскую елку в Красногорске

Губернаторская Рождественская елка прошла 15 января во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. На праздник пригласили более тысячи школьников из разных городов Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционная губернаторская Рождественская елка собрала в Красногорске учащихся общеобразовательных, православных и воскресных школ, отличившихся в учебе и общественной жизни.

Министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес отметила, что важно сохранять ощущение праздника и веру в добро даже после завершения новогодних каникул.

К школьникам также обратился митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Он поздравил детей с Рождеством Христовым и Новым годом, пожелал мира и благополучия, а также напомнил о значении веры, надежды и любви.

В рамках мероприятия зрители увидели музыкальный спектакль «Академия рождества», посвященный истории и духовному смыслу праздника. После представления всем детям вручили новогодние подарки от губернатора Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.