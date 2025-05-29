Школьники Подмосковья получили бесплатную путевку в ДЦ «Орленок» на театральную смену
Фото - © Министерство образования МО
Школьники Подмосковья — победители конкурса «Форум школьных театров» получили бесплатную путевку во Всероссийский детский центр «Орленок», где с 30 мая по 19 июня пройдет смена, посвященная театральному искусству. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Московскую область на форуме представляют:
- Театральный коллектив «Вдохновение», г. о. Серпухов;
- «Весь мир театр», г. о. Орехово-Зуево;
- Театральный коллектив «Театр в Лицее», м. о. Дмитровский;
- Театральная мастерская «Ритм», м. о. Зарайск;
- Театральный коллектив «Театральные ступеньки», г. о. Серпухов;
- «Между прошлым и будущим», г. о. Подольск;
- Музыкальный театр «Гагарин», г. о. Королев;
- Театральная студия «Вдохновение», г. о. Подольск.
«В рамках тематической общеразвивающей программы участники смогут продемонстрировать актерское мастерство, учиться у экспертов и обмениваться опытом со сверстниками», — рассказали в ведомстве.
В «Орленке» также состоится фестиваль домашних спектаклей, на котором лучшие коллективы представят свои постановки широкой аудитории.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.