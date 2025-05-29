Школьники Подмосковья получили бесплатную путевку в ДЦ «Орленок» на театральную смену

Школьники Подмосковья — победители конкурса «Форум школьных театров» получили бесплатную путевку во Всероссийский детский центр «Орленок», где с 30 мая по 19 июня пройдет смена, посвященная театральному искусству. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Московскую область на форуме представляют:

Театральный коллектив «Вдохновение», г. о. Серпухов;

«Весь мир театр», г. о. Орехово-Зуево;

Театральный коллектив «Театр в Лицее», м. о. Дмитровский;

Театральная мастерская «Ритм», м. о. Зарайск;

Театральный коллектив «Театральные ступеньки», г. о. Серпухов;

«Между прошлым и будущим», г. о. Подольск;

Музыкальный театр «Гагарин», г. о. Королев;

Театральная студия «Вдохновение», г. о. Подольск.

«В рамках тематической общеразвивающей программы участники смогут продемонстрировать актерское мастерство, учиться у экспертов и обмениваться опытом со сверстниками», — рассказали в ведомстве.

В «Орленке» также состоится фестиваль домашних спектаклей, на котором лучшие коллективы представят свои постановки широкой аудитории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.