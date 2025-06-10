Школьники Подмосковья показали наивысшие результаты в ОГЭ по физике

В Подмосковье подвели итоги общего государственного экзамена (ОГЭ) по физике, химии, истории и географии, прошедшего 29 мая. В экзаменах приняли участие более 50 тысяч девятиклассников. Наивысшие результаты показали школьники, выбравшие физику и химию. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Физика стала лидером по качеству подготовки: ее сдавали 6 927 участников, из них более 80% получили оценки «хорошо» и «отлично». Неудовлетворительных результатов — всего 2,1%, что является наименьшим показателем среди всех четырех предметов.

Высокими оказались и результаты по химии. Из 4 394 участников 40% получили «пятерки», еще 36% — «четверки».

По географии экзамен сдавали 36 608 школьников. Уверенно справились с заданиями 65,4% участников — они получили оценки «четыре» и «пять». Каждая третья работа (29,4%) была оценена на высший балл.

Историю выбрали 2 668 девятиклассников. Почти три четверти из них получили высокие оценки: 27% написали экзамен на «отлично», 46% — на «хорошо».

«Результаты ОГЭ по точным предметам в 2025 году сопоставимы с показателями прошлого года. Доля высоких оценок по физике и химии остается стабильно высокой. Это позволяет говорить о сохранении качества подготовки и сбалансированности учебного процесса», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Для тех, кто не смог пройти испытание в основной день, предусмотрены резервные даты — 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля.

Следующий экзамен в рамках основного периода ОГЭ пройдет 16 июня. Девятиклассникам предстоит сдать экзамен по четырем предметам — биологии, информатике, литературе и физике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.