Школьники Подмосковья поедут на театральную смену в Артек

Третья смена «Магия театра» пройдет в Международном детском центре «Артек» с 12 марта по 1 апреля 2026 года, в ней примут участие 40 учащихся из Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Третья смена «Магия театра» направлена на создание творческой среды с акцентом на театральное искусство как важную часть отечественной и мировой культуры. Участники из Подмосковья смогут попробовать себя в роли актеров, сценаристов, режиссеров, декораторов и художников по костюмам.

Особое внимание организаторы уделят наследию Антона Чехова, чья жизнь и творчество связаны с Крымом. Программа поможет школьникам глубже познакомиться с классической литературой и сценическим искусством.

В рамках смены запланированы День Первых, программа «Крымская весна — 12 лет вместе!», День единства народов России, празднование дня рождения лагеря «Лазурный», День зарубежных делегаций стран-участниц, а также образовательный блогинг «100 дат российской идентичности».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.