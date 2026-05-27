Школьники Подмосковья поедут на смену в Артек 28 мая

Поездка 48 школьников Подмосковья на шестую смену в Международный детский центр «Артек» пройдет с 28 мая по 18 июня 2026 года. Программа будет посвящена отечественной культуре и международному сотрудничеству, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Шестая смена объединит ребят вокруг темы самобытности отечественной культуры и единства российского народа. Организаторы подготовили образовательные и творческие мероприятия, направленные на развитие интереса к истории и традициям страны.

Ключевым событием станет международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце!». Он призван продемонстрировать преемственность традиций международного сотрудничества и сформировать позитивный образ России.

«Участие в артековской смене — это уникальная возможность для школьников Подмосковья не только отдохнуть, но и погрузиться в атмосферу дружбы, творчества и патриотизма. Разнообразие активностей поможет ребятам почувствовать общность с историей страны и ее богатой культурой», — сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Поездка организована при поддержке министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.