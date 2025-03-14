Школьники Подмосковья побывали с экскурсией на ВЗУ

В честь дня работника жилищно-коммунального хозяйства, который пройдет 16 марта, на ВЗУ № 2 провели экскурсию для старшеклассников лицея имени Д. И. Менделеева. Цель встречи — популяризация работы системы ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Клина.

«Ребятам рассказали о реализации нашей программы на территории городского округа Клин — «Чистая вода». Мы рассказали им, что с 2008 года у нас ведется огромная работа. Сегодня у нас порядка 44-х станций на территории округа, которые позволяют жителям подать чистую питьевую воду» — сказала начальник управления ЖКХ г. о. Клин Ольга Эбингер.

Ребятам рассказали о принципах работы станции и наглядно показали слив загрязненной, неочищенной жидкости. Разница с обработанной домашней водой поразила каждого школьника.

После экскурсии ребят пригласили на прохождение летней практики в лабораторию. Ребята учатся в медицинском классе и такой опыт будет очень полезен им в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.