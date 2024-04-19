Школьники Подмосковья победили на Всероссийской олимпиаде по русскому языку

Учащиеся Подмосковья стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По итогам олимпиады, которая проходила на базе Северо-Кавказского федерального университета, подмосковные школьники завоевали 15 дипломов, из которых 3 — победные. Победителями олимпиады стали ученики из Истры, Химок и Балашихи.

Дипломы призеров получили школьники из Королева, Солнечногорска, Дубны, Подольска, Долгопрудного, Мытищ, Электростали, а также Дмитровского и Жуковского городских округов.

Все участники заключительного этапа из Подмосковья будут удостоены единовременными выплатами. Победителям полагается выплата в размере 500 тыс. рублей, призерам — по 300 тыс. рублей, а остальные участники получат по 100 тыс. рублей.

На счету региональной команды уже 309 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе стартовала запись детей в первые классы. Он обсудил приемную кампанию с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. Также на совещании рассматривали вопрос о подготовке к проведению ЕГЭ в этом году.

«Всегда очень важно достойно завершить учебный год. У нас большая система образования, и ежегодно мы видим хорошие результаты по итогам ЕГЭ. Большое спасибо за это учителям и всем, кто отвечает за образование. Нам важно не просто сохранить такую динамику, но и стремиться достичь следующего рубежа», — заявил Воробьев.