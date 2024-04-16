Школьники Подмосковья ознакомились с профессиями сварщика, автомеханика, повара

На площадках колледжа «Подмосковье» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» прошло мероприятие «Умные каникулы». Обучающиеся 7-9 классов из городских округов Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки познакомились с профессиями и специальностями, которые можно получить в колледже. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках мероприятия ребята посетили лаборатории и мастерские колледжа, где на практике примерили на себя наиболее востребованные профессии региона. Они попробовали себя в роли сварщиков, автомехаников, поваров, кондитеров и представителей других специальностей.

Участники мероприятия получили возможность поработать с профессиональным оборудованием, освоить базовые навыки и получить консультации от преподавателей и студентов колледжа.

Такое погружение в профессию еще со школьной скамьи помогает сделать будущий выбор профессии более осознанным и обдуманным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.