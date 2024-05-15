Школьники Подмосковья могут участвовать в проекте по природоподобным технологиям

20 мая стартует отбор в междисциплинарную школу природоподобных технологий. Организаторами проекта являются благотворительный фонд «Система», фонд развития физтех-школ и физтех-лицей им. П. Л. Капицы, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Это образовательное мероприятие предоставит победителям отбора шанс посетить технопарк физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном для участия в 8-дневной программе с 6 по 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Междисциплинарная школа нацелена на подготовку школьников к инженерному образованию и развитие профессиональных навыков. Участники смогут освоить принципы биомиметики, работу с 3D-принтерами, моделирование биологических структур и развитие креативного мышления.

К участию приглашаются школьники 8-11 классов из всех регионов России в возрасте от 14 до 17 лет.

Отбор включает входное тестирование, которое можно пройти на сайте проекта с 20 мая по 30 июня. Лучшие участники станут победителями конкурса и получат возможность участвовать в школе. Итоги будут опубликованы 10 июля.

Первая профориентационная смена, прошедшая в начале 2024 года, собрала талантливых школьников из 25 регионов России, которые приняли участие в треках «ИТ-технологии» и «Биотехнологии». Участники новой смены изучат биомиметику и применение природных моделей для создания новых технологий. Образовательная программа включает эксперименты, инженерные проекты, экскурсии и лекции от экспертов.

Дополнительную информацию о конкурсе и регистрации можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.