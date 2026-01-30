Школьники Подмосковья могут принять участие в международной программе «Навстречу агротеху»

Старшеклассники Подмосковья приглашаются к участию в третьем сезоне международной программы «Навстречу агротеху», которая поддерживает молодежь, интересующуюся агронауками, робототехникой, искусственным интеллектом и генетикой, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Программа «Навстречу агротеху» предоставляет школьникам Подмосковья возможность получить ежемесячные стипендии, пройти стажировки в ведущих агрохолдингах и получить экспертную поддержку при поступлении в аграрные вузы. Успешные участники могут рассчитывать на стипендию Россельхозбанка в размере 17 000 рублей при поступлении в аграрный вуз-партнер, а также на именные стипендии и стажировки от крупных компаний отрасли.

Для участия необходимо стать победителем или призером олимпиадных треков по одному из четырех направлений: агрохимические науки, робототехника в АПК, искусственный интеллект в агротехе и финтехе, а также генетика. В числе партнеров программы — ГК «Русагро», АО «Фирма Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева», ГК «Черкизово», ГК «ЭкоНива» и другие ведущие компании агропромышленного комплекса.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что за первые два сезона в проекте приняли участие более 25 тысяч школьников из 89 регионов России и четырех зарубежных стран. 46 участников стали победителями и призерами отраслевых конкурсов. Подать заявку на участие можно на официальном сайте программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.