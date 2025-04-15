Школьники Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Дети. Экология. Будущее»

Во время Великой Отечественной войны сбережение природы и спасение животных были важной, хотя и часто недооцененной частью жизни. Несмотря на разруху, голод и тяжелые условия, люди продолжали заботиться о природе, спасать животных и сохранять культурное и природное наследие. Например, сотрудники зоопарков, чтобы сохранить жизнь животным, делились с ними своим скудным пайком, несмотря на голод и холод. Ботанические сады и заповедники продолжали функционировать во время войны и оккупации, сохраняя уникальные растения и проводя исследования, защищая животных от браконьерства и уничтожения. Многие научные учреждения эвакуировали или прятали гербарии и бесценные коллекции семян, чтобы сохранить их для будущих поколений. После войны люди не только отстраивали города, но и занимались восстановлением лесов и заповедников. Эти примеры показывают, что даже в самые тяжелые времена люди находили силы и ресурсы, чтобы заботиться о природе и животных. Их усилия не только помогли со

Конкурс состоит из двух этапов (отборочный и заключительный) и проводится с целью экологического просвещения и патриотического воспитания школьников, вовлечения их в экологическую повестку.

Организацию и проведение конкурса осуществляет АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология», являющаяся федеральным оператором конкурса.

Конкурс проводится в соответствии с принципом равных возможностей для всех участников и принципом равного доступа к информации. Конкурсные мероприятия, включая награждение победителей, проводятся с 10 апреля по 30 июня.

Целями конкурса являются:

формирование экологической культуры молодого поколения на основе уважительного и бережного отношения к окружающей среде, способствующей устойчивому развитию страны;

развитие экологического просвещения;

развитие потенциала детей в сфере бережного обращения с природой.

Задачами конкурса являются:

привлечение внимания учащихся младших классов к экологическим проблемам;

повышение уровня знаний и информированности у детей о проблемах экологии;

содействие развитию интереса к исследовательской деятельности в области экологии;

содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

К участию в конкурсе допускаются лица, являющиеся на момент подачи заявки учащимися 1-4 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, воспитанниками кадетских корпусов, детских домов, юнармейцы и т. д.

Конкурс предполагает дистанционное участие. Для участия нужно отправить на электронный адрес konkurs@forumeco.ru файлы подписанного Согласия от родителей или законных представителей и фото рисунка в указанные сроки.

Информация о ходе конкурса и его итоги будут размещаться на информационных ресурсах АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» и официальных аккаунтах в социальных сетях https://vk.com/forumecointernational и https://t.me/forumecointernatio.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.