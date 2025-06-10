Школьники Подмосковья могут принять участие в хакатоне «Привет, Спутник!»

Школьники 14-16 лет могут принять участие в образовательном хакатоне «Привет, Спутник!». Отборочный этап пройдет онлайн с 1 июля до 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Участникам необходимо выполнить задания по космической тематике, радиосвязи и программированию. В финал пройдут 20 участников, которые решат больше заданий и быстрее других.

Очный финал пройдет в рамках конференции «Открывая космос» 5 октября в Москве. Финалистов ждет миссия по восстановлению контроля над спутником и предотвращению экологической катастрофы. Также работа с профессиональным оборудованием и космическим ПО.

Мероприятие проводится при поддержке фонда содействия инновациям. Узнать подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться для участия в соревновании можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.