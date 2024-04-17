Школьники Подмосковья могут поучаствовать в искусствоведческой акции

С 22 апреля по 5 мая в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Юный Искусствовед». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акция направлена на популяризацию искусства и раскрытие творческого потенциала школьников по всей России. Она пройдет под патронажем журнала «Юный Искусствовед». Школьники смогут соревноваться в трех номинациях, посвященных рисованию, сочинению историй, заданиям на смекалку и литературные способности.

В номинации «Рассказ в картинках» необходимо придумать мини-сюжет про приключения Костика и Пушкина в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и нарисовать историю в 5 картинках.

Познакомиться с героями журнала «Юный Искусствовед» можно на сайте. В «Головоломке» ребятам предстоит придумать ребус, головоломку или шараду, связанную с музеем и шедеврами из его коллекции. А в номинации «Искусствовед-писатель» школьникам предлагается выбрать одно произведение из коллекции музея и написать короткое эссе. Если не получается посетить музей очно, можно присоединиться виртуально по ссылке.

По итогам акции члены жюри выберут 30 победителей, чьи работы будут опубликованы на портале.

Трое из них (по одному в каждой номинации) получат дополнительный приз — публикацию в журнале «Юный Искусствовед».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.