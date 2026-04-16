Школьники Подмосковья могут подать видеоэссе на конкурс до 30 апреля

Школьники Московской области могут зарегистрироваться на II сезон конкурса видеоэссе «Мечты о будущем» до 27 апреля и направить работы до 30 апреля. Проект проходит в Национальном центре «Россия» и объединяет команды из двух возрастных категорий, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

К участию приглашаются команды из трех человек в двух возрастных категориях: 12–15 и 16–18 лет. Конкурс направлен на вовлечение молодежи в научно-исследовательскую, творческую и инновационную деятельность и дает возможность представить собственное видение будущего в формате короткого видеоролика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.