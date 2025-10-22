Школьники Павловского Посада встретились с Екатериной Мизулиной

21 октября в Лицее № 1 Павлово‑Посадского городского округа прошла встреча с Екатериной Мизулиной, председателем «Лиги безопасного интернета» и членом Общественной палаты РФ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам организаторов, беседа носила практический характер и была посвящена реальным угрозам, с которыми ежедневно сталкиваются подростки в интернете и в мессенджерах.

Екатерина привела конкретные примеры мошеннических схем: от завязывания переписки в чатах знакомств и передачи геолокации до последующего шантажа и вымогательства с использованием подложных аккаунтов. Были подробно разобраны и другие распространенные приемы злоумышленников — получение персональных данных через соцсети, манипуляции биографическими фактами и провокация паники с целью заставить жертву действовать опрометчиво.

Спикер акцентировала внимание на правилах цифровой гигиены: в случае сомнительной ситуации незамедлительно сообщать родителям, при угрозах не поддаваться панике и проверять информацию, а перед публикацией контента тщательно оценивать возможные последствия. Екатерина Мизулина напомнила также о юридической стороне вопроса: с марта 2024 года действует уголовная ответственность за утечку персональных данных, а за распространение определенного контента ради «просмотров» предусмотрены серьезные санкции.

Участники встречи, в основном школьники, активно слушали и задавали вопросы о проблемных темах — от жестокого контента до провокаций в сети. По итогам мероприятия представители школы поблагодарили Екатерину Мизулину за содержательный диалог и подчеркнули, что цифровая грамотность для учащихся становится приоритетом в образовательной программе. Администрация лицея заявила о намерении продолжить просветительскую работу по безопасности в интернете.

