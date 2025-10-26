Школьники Павловского Посада познакомились с профессиями в сфере благоустройства

24 октября учащиеся школ Павлово-Посадского городского округа посетили МБУ «Благоустройство Павловский Посад» в рамках профориентационной программы. Экскурсия позволила ребятам познакомиться с работой специалистов, обеспечивающих чистоту и порядок на улицах города, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Во время визита школьники осмотрели специализированную технику, которая ежедневно используется для уборки и благоустройства территорий округа. Водители спецтехники, операторы машин и другие сотрудники предприятия рассказали о специфике своей работы, поделились профессиональным опытом и ответили на вопросы молодых гостей.

Организаторы мероприятия отметили, что такие экскурсии помогают подрастающему поколению получить представление о востребованных профессиях и понять важность труда специалистов коммунального хозяйства. Для многих участников встреча стала первым знакомством с работой, которая напрямую влияет на комфорт и качество жизни жителей города.

Профориентационные экскурсии для школьников проводятся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и партии «Единая Россия» в рамках программ развития профессионального образования и поддержки молодежи региона. Подобные инициативы направлены на то, чтобы помочь школьникам осознанно подойти к выбору будущей специальности и оценить значимость созидательного труда.

