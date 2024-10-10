Школьники Павловского Посада посетили слет юных инспекторов движения

Отряд ЮИД «Дорожный лабиринт» Рахмановской средней общеобразовательной школы им. Е.Ф Кошенкова принял участие в областном слете юных инспекторов движения Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята демонстрировали навыки фигурного вождения велосипеда и СИМ, показывали знания ПДД и основ медицинских знаний и знаний безопасного передвижения на дороге. Представили себя в визитной карточке и показали свои знания в автогородке.

Задания очень сложные и интересные, ребята не падали духом и были на позитивной ноте.

«Я первый раз на таких соревнованиях. Очень интересно, но и сложно одновременно. Получили хороший опыт, познакомились с ребятами из других городов. Будет стараться победить уже на следующих соревнованиях. А пока нужно усиленно готовиться, прорабатывать все упражнения», — сказал участник отряда ЮИД «Дорожный лабиринт» Алексей.

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