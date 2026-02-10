Школьники Орехово-Зуевского округа представили проекты на конкурсе научно-технического творчества

Двенадцать школьников из Орехово-Зуева, Ликино-Дулева и Демихова 9 февраля приняли участие в финале конкурса научно-технического творчества в Центре детского творчества имени Алексея Осокина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центре детского творчества имени Героя России Алексея Осокина прошел финал конкурса научно-технического творчества для школьников Орехово-Зуевского округа. Участники представили проекты, среди которых были умный дом для питомца, виртуальный прототип производственной линии и электронный рандомайзер.

В конкурсе приняли участие 12 школьников из Орехово-Зуева, Ликино-Дулева и Демихова. Отборочный этап прошел в январе в школах округа, а финал состоялся 9 февраля. Работы были представлены в трех номинациях: научная работа, радиоэлектронная конструкция и робототехника. Тематика проектов была свободной — участники выбирали интересные им направления.

Жюри конкурса включало участников проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия», научных сотрудников Государственного гуманитарно-технологического университета и инженеров ЗАО НВП «Болид». Победители и призеры получили дипломы.

В номинации «Научная работа» первое место заняли Руслан Селезнев и Ксения Карпушова из ЦДТ «Родник» им. А. Н. Осокина. В категории «Радиоэлектронные конструкции» победил Павел Кирунец, а в «Робототехнике» — Кирилл Постнов из Ликино-Дулевской гимназии и Илья Кочегаров из лицея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.