Школьники округа Пушкинский стали призерами чемпионата «Абилимпикс»

Школьники округа Пушкинский стали призерами ХI Московского областного чемпионата «Абилимпикс» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В региональном этапе в компетенции «Дошкольное воспитание» второе место заняла Екатерина Родионова, ученица «Образовательного комплекса им. В. В. Матвеева». В компетенции «Туризм» третье место занял ученик «Образовательного комплекса N9» г. Пушкино Георгий Аминев. В компетенции «Визаж» сразу два призера: второе место у Дарины Масловой, ученицы «Гимназии № 3» г. Ивантеевка, а на третьем месте Елизавета Воронина — ученица «Образовательного центра № 2» г. Ивантеевка.

Чемпионат стартовал 31 марта и завершится 11 апреля. В состязаниях принимают участие 29 школьников из 16 общеобразовательных организаций округа Пушкинский. Соревнуются по 18 компетенциям.

Текущий чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России, за 11 лет оно стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Общее количество участников этого года — почти 1000 человек. Кроме соревнований, для школьников приготовили мастер-классы, семинары и тренинги личностного роста.

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