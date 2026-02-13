Школьники Одинцовского округа повторили правила дорожного движения с автоинспекторами

В одной из школ Одинцовского округа прошло профилактическое мероприятие «Правила знай и соблюдай», направленное на повышение безопасности детей на дорогах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Госавтоинспекция совместно с окружными депутатами организовала встречу для школьников, чтобы напомнить им о правилах дорожного движения и важности использования световозвращающих элементов. Автоинспекторы и приглашенные гости рассказали учащимся о безопасном переходе проезжей части, рисках использования гаджетов у дороги и «дорожных ловушках» в зимний период.

Особое внимание уделили необходимости ношения световозвращающих аксессуаров в темное время суток. Юные инспекторы движения на практике продемонстрировали, как работают такие элементы.

В завершение мероприятия школьники получили тематические подарки: световозвращающие брелоки, браслеты и раскраски по правилам дорожного движения. Подобные акции планируется проводить регулярно на территории округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.