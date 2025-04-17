Школьники Одинцовского округа испекли куличи для бойцов СВО

В преддверии светлого праздника Пасхи в Старогородковской школе-интернате провели благотворительную акцию для бойцов СВО. Учащиеся старших классов, осваивающие поварское дело, испекли 52 кулича, которые стали символом заботы и благодарности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники школьного проекта «Тепло детских рук фронту!», которые также являются волонтерами Подмосковья, собрались вместе, чтобы украсить праздничные угощения. Каждый кулич был оформлен с любовью: традиционные узоры, яркие элементы декора и теплые пожелания передают частичку домашнего уюта тем, кто сейчас находится вдали от своих близких.

Активисты проекта — учитель поварского дела Людмила Александровна Соловьева, ученики Алексеевич Алина, Алексеевич Кристина, Романова Алена, Жезлова Надежда, Калинченко Дмитрий, Фейзуллаев Вадим, Гаврилова Динара, Морозов Семен, Кузнецов Даниил, Венярский Николай.

Руками этих ребят и их талантливого педагога изготовлено и отправлено в зону СВО более 650 кг имбирных пряников, 120 литров вкусного овощного соуса и более 1800 блиндажных свечей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.