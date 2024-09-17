Школьники обсудят искусственный интеллект на «Уроке цифры»

С 23 сентября по 13 октября пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры», темой которого станет «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг», сообщает пресс-служба Минцифры России.

Стратегический партнер урока и разработчик содержания — благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера. Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Искусственный интеллект — это не будущее, это реальность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в 2023 году. Сегодня генеративные модели искусственного интеллекта становятся напарниками, партнерами и ключевым ресурсом людей, а умение эффективно взаимодействовать с ними — успешной основой профессиональной деятельности.

«Искусственный интеллект сегодня — одно из самых актуальных направлений, именно на нем стоит фокус в развитии всех отраслей нашей страны — от промышленности до медицины. Новый «Урок цифры» по промпт-инжинирингу от благотворительного фонда «Вклад в будущее» позволит решить важную задачу формирования кадрового резерва — специалистов в области искусственного интеллекта. На «Уроке цифры» школьникам предстоит узнать, как работать с нейросетями, а это, на мой взгляд, универсальный навык любого специалиста и основа в мире искусственного интеллекта», — сказала заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук.

Один из важнейших навыков при взаимодействии человека и искусственного интеллекта — умение работать с промптами. Данный навык на современном этапе становится универсальным и необходимым для людей любых профессий и в любой образовательной области. Именно поэтому эта тематика стала ключевой в новом «Уроке цифры» от Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

Первый «Урок цифры» нового сезона познакомит школьников с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они освоят основные алгоритмы и правила написания промптов, а также попробуют развить навыки на практике с помощью игрового тренажера. Также школьники узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом по решению различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей.

Урок построен таким образом, чтобы обучение было интересно для детей и подростков любых возрастов: 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов.

Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Понадобятся только телефон и доступ в интернет.

Материалы «Урока цифры» сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них будут предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов. Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 19 сентября на сайте проекта урокцифры.рф пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками урока. Эксперты помогут учителям разобраться в методических материалах и больше узнать о применении искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики.

«В современном мире мы сталкиваемся с удивительным явлением: необходимостью учиться правильно общаться с искусственным интеллектом. Вне всяких сомнений, искусственный интеллект стал незаменимым элементом во всех отраслях человеческой деятельности. От эффективности нового типа коммуникации с машиной зависит новое качество жизни. Поэтому фонд «Вклад в будущее» неизменно работает над тем, чтобы помочь каждому освоить цифровые навыки. Благодаря такой площадке как «Урок Цифры» мы можем предоставить доступный разъясняющий контент, который отвечает как запросам времени, так и интересам подрастающего поколения, родителей и педагогов. Изучая передовые технологии и осваивая навыки корректной работы с ними, мы делаем совместный вклад в построение лучшего будущего, которое будет основано на технологическом, научном и образовательном потенциале», — сказал исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.