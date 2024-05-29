Школьники Нижегородской области смогут пересдать ОГЭ из-за 5-часового техсбоя

В Минобрнауки Нижегородской области заявили, что девятиклассники, сдававшие ОГЭ 27 мая и столкнувшиеся с последствиями технического сбоя, смогут пересдать госэкзамен в другие даты. В этот день написать экзамен не смогли около 4,5 тыс. школьников из 23 тыс. сдававших, сообщает pravda-nn.ru .

Для нового написания экзамена испытуемым не придется ждать резервных дней — ОГЭ можно сдать 30 мая, 10 или 14 июня. Переписать работы также могут школьники, которые экзаменовались 27 мая, но считают, что могли бы написать лучше без случившейся задержки. Для этого девятиклассникам нужно подать заявление на аннулирование своих результатов и пересдать госэкзамен в удобную дату.

«Министерство образования и науки Нижегородской области приносит извинения обучающимся, их родителям и педагогам за неудобства, доставленные в результате сложившейся нештатной ситуации», — заявили в ведомстве.

27 мая в Нижегородской области с задержкой началась сдача обязательных государственных экзаменов (ОГЭ) по физике, химии, обществознанию, биологии и информатике. Девятиклассники часами сидели без еды и воды, ожидая выдачи бланков. Некоторых из экзаменуемых посадили писать ОГЭ только через 5 часов после запланированного начала экзамена.