Школьники Мытищ в числе победителей конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей»

Ребят пригласили на торжественную церемонию награждения, которая состоялась в Подольске.

Победители не только получили дипломы и ценные призы, но также смогли поближе рассмотреть специальную технику и пообщаться с сотрудниками экстренных служб.

Как сообщили организаторы, в этом году поступило рекордное количество заявок — свыше 2 тыс. работ от детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Участники представили разнообразные творческие работы: рисунки, поделки, видеоролики, интерактивные проекты и литературные произведения. Все они так или иначе отражают деятельность экстренных служб — полиции, МЧС, скорой помощи, газовой службы и антитеррористических подразделений.

Было отмечено, что год от года растет не только число участников, но и уровень их работ. Это значит, что тема безопасности и героизма становится все ближе и понятнее детям.

Конкурс проводится ежегодно по инициативе ГКУ МО «Центр 112», при поддержке правительства Московской области, в рамках реализации государственной программы МО «Безопасность Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.