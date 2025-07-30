Школьники массово взламывают рекламные вывески в городах России

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Барнаула и других российских городов страдают от действий школьников, которые взламывают рекламные вывески и пишут на них непристойные вещи: от оскорблений до пропаганды нетрадиционных ценностей и предложений интимных услуг. Соответствующий ролик появился в Mash .

Предварительно известно, что подростки делятся в Сети друг с другом роликами о том, как подключиться к той или иной рекламной строке, билборду или вывеске. После взлома они размещают непристойные сообщения с нецензурной бранью и рекламой интимных услуг.

На данный момент известно, что от действий злоумышленников страдают аптеки, магазины, секс-шопы и другие организации, имеющие наружную рекламу.

Вывески с непристойными фразами уже были замечены как в Москве, так и в Петербурге, а также в Краснодарском крае, Туле и других вышеперечисленных городах.