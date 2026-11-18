Ученики двух Свердловских школ 17 ноября 2026 года пообщались с певцом и блогером Алексеем Янгером и уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишоновой. Встречи прошли в рамках проекта «Классные встречи», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьники из Лосино-Петровского на каникулах приняли участие в проекте регионального отделения «Движения Первых» «Классные встречи». Он дает ученикам возможность пообщаться с гостями в неформальной обстановке.

17 ноября в Свердловскую школу № 2 приехал певец и блогер Алексей Янгер. Ученики пообщались с ним и сделали памятные фотографии.

Гостьей Свердловской школы имени Марченко стала уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Участники встречи задали ей вопросы и обсудили волнующие их темы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.