Школьники Лобни встретились с бойцами СВО

В рамках акции «Тепло для героя» в школе № 9 Лобни состоялся урок мужества, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Главными гостями встречи стали участники специальной военной операции. Бойцы поделились опытом с подрастающим поколением. Они рассказали о том, как проходят будни на передовой, а также о подвигах российских солдат. Они поделились историями из военной жизни, сообщает пресс-служба администрации округа.

Школьники узнали о современных технологиях, применяемых в армии, значении дисциплины и физической подготовки.

Ребята передали письма со словами поддержки для бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО.

По словам организаторов мероприятия, подобные встречи играют важную роль в формировании гражданской позиции молодежи и укреплении связи между поколениями.

В свою очередь, военнослужащие подчеркнули важность патриотического воспитания, отметив, что именно сегодняшние школьники являются будущим России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.