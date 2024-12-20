Школьники Лобни стали призерами фестиваля проектного творчества

Учащиеся школы №4 Лобни приняли участие в фестивале проектного творчества, проходившего на базе Корпоративного университета развития образования, и заняли почетное 2 место, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие стало отличной возможностью для учащихся продемонстрировать свои уникальные проекты и идеи. Ребята трудились, создавая интересные и полезные разработки, которые были высоко оценены жюри.

«Мы гордимся каждым участником и благодарим педагога Альбину Халидулаевну, которая поддерживала и вдохновляла ребят на протяжении всего процесса.

Данное событие подчеркнуло важность командной работы и креативного подхода к решениям задач»,- прокомментировали событие в управлении образования администрации Лобни.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы дополнительного образования. Здесь работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности. Они организованы в учреждениях культуры, а также на базе общеобразовательных школ. Учащиеся на постоянной основе принимают участие в различных проектах, конкурсах и фестивалях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.