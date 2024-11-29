Школьники Лобни представили проекты на форуме «Будущее»

В Москва проходит VII Молодежный международный форум «Будущее». Мероприятие проводится на одной из основных информационных площадок России — в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» агентства «РИА Новости». Среди участников форума отметились и школьники из Лобни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Свои проекты представили учащиеся школы № 4.

Форум охватывает темы, касающиеся морально-нравственных ценностей, духовного воспитания и патриотизма, образования, культуры и искусства, семьи и школы, спорта, здравоохранения и новых технологий. Он стал платформой для обмена идеями и практиками среди молодежи.

По итогам мероприятия эксперты выделят наиболее значимые и перспективные проекты, а их авторы получат возможность участвовать в профильных форумах для дальнейшего обмена опытом.

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию образования. Так, в этом году в городе открылся инженерно-технический лицей «Авиатика», рассчитанный на более чем 2000 школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.



«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.