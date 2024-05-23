Школьники Ленинского округа подготовились к ЕГЭ в рамках Всероссийской акции

На базе школы № 10 в Видном состоялось мероприятие в рамках ежегодной Всероссийской акции «100 баллов для победы». В нем приняли участие выпускники школ Ленинского городского округа, сообщили в пресс-службе администрации.

«Такие встречи помогают одиннадцатиклассникам преодолеть психологический барьер перед экзаменами. Один из приемов, который помогает справиться с волнением, — ответить себе на вопрос „зачем?“. Выпускник должен понимать, для чего ему итоговая аттестация и для чего конкретное количество баллов», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Ивана Гетмана.

Он уточнил, что занятие провели опытные педагоги и психологи, а также ребята, которые получили высокие баллы по результатам ЕГЭ прошлых лет, поделились своим опытом.

«Школьникам рассказали о том, что в этом году по инициативе президента РФ Владимира Путина у них появилась возможность пересдать один экзамен по своему выбору. Для этого специально предусмотрены два дня: 4 и 5 июля. Основной же период сдачи экзаменов продлится до 11 июня. В этом году в Ленинском городском округе ЕГЭ сдают почти 1100 обучающихся», — рассказали в пресс-службе.

Добавим, акция «100 баллов для победы» проводится уже 10-й год подряд по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.