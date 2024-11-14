Школьники Кузбасса «похоронили» собственных учителей

В Прокопьевске старшеклассники одной из школ стали объектами внимания после распространения в социальных сетях снимков их необычной шалости — они создали «кладбище учителей», прикрепив фотографии нелюбимых преподавателей к самодельным могильным крестам. На некоторых из них были «добрые» надписи, такие как «Покойся с миром», сообщает Сiбдепо .

В комментариях отметили, что это «кладбище» создали ученики школы №68 и на кресты были помещены все строгие педагоги.

«Как только учитель делал им замечание или ставил двойку, на кладбище появлялся новый крест с фотографией и датой смерти», — добавил пользователь.

В самой школе рассказали, что преподаватели узнали о существовании этого «кладбища» через социальные сети и в учреждении начались разбирательства по данному факту.