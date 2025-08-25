Школьники Королева стали участниками финала международного космического турнира

В подмосковном Киржаче и Москве в минувшие выходные завершился второй сезон международного турнира «Орбита». В нем приняли участие школьники и студенты из России, Узбекистана, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Турнир объединил талантливых ребят, для которых космос — не абстрактная мечта, а направление будущей профессии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сборную России представляли школьники из Королева — Мария Федорова, Олег Кривоносов и Данила Асташов. Ребята подготовили собственные научные проекты, участвовали в защите идей и вместе с командами из других стран запустили учебные спутники в стратосферу на высоту до 24 километров. Это настоящий шаг в сторону профессиональной деятельности: юные инженеры попробовали себя в роли разработчиков и исследователей, получили опыт международного общения и командной работы.

Отдельной частью программы стала культурная составляющая: иностранные гости побывали в Королёве, возложили цветы к памятникам Сергею Королеву и Юрию Гагарину, познакомились с историей отечественной космонавтики. Финальные итоги подвели в Музее космонавтики, где эксперты и представители «Роскосмоса» оценивали работу команд.

Победу в этом году одержали участники из Узбекистана. Однако для королевских школьников главным результатом стала возможность показать, что в наукограде действительно растут будущие инженеры и конструкторы, которые уже сегодня начинают строить свое космическое будущее.

